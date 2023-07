Etwa 200 Kräfte verschiedenster Feuerwehren waren am Montag (10. Juli) in Moorrege im Einsatz. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuer nach Gewitter Reetdachhaus in Moorrege brennt nieder – zwei Familien verlieren ihr Zuhause und | 10.07.2023, 09:05 Uhr | Update vor 38 Min. Von Klaus Plath Christian Uthoff | 10.07.2023, 09:05 Uhr | Update vor 38 Min.

In Moorrege ist am Morgen ein Feuer in einem Reetdachhaus ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren aus der Region befinden sich im Löscheinsatz. Möglicherweise hat ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst, der mittlerweile unter Kontrolle ist.