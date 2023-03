Alkoholkontrolle Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Großer Ring Promillefahrer pflügt in Heist Gartenzaun und Blumen um Von Oliver Gabriel | 26.03.2023, 17:58 Uhr

Mit Alkohol am Steuer lenkte Sonnabendabend (25. März) ein 52-Jähriger in Heist seinen Wagen in einen Vorgarten. Dann fuhr er davon – konnte aber von einer Streife aufgefunden werden.