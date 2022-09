Ziehen bei der Gestaltung der Interkulturellen Woche in Uetersen an einem Strang: Gerlinde Gröger (von links), André Stern (Geflüchtetenkoordinator Stadt Uetersen), Katrin Stange, Miriam Mahmood (Ehrenamtskoordinatorin Stadt Uetersen), Mehmet Evcil (Einwandererbund), Neslihan Öznarin (Einwandererbund), Susanne Heinze (Stadtbücherei Uetersen), Eline Joosten (Gleichstellungsbeauftragte Uetersen). Foto: Anna Winterberg up-down up-down Mit Workshops und Kinderfest Das ist zur Interkulturelle Woche in Uetersen geplant Von Sylvia Kaufmann | 15.09.2022, 18:00 Uhr

Vom 16. September bis 6. Oktober wird in Uetersen die Interkulturelle Woche mit einer Fülle von Veranstaltungen unter dem Motto #offengeht begangen. Am Freitag (16. September) präsentieren verschiedene Veranstalter an einem Stand auf dem Marktplatz ihre Aktivitäten.