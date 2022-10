In der Bahnhofstraße 18a können Wedeler weiterhin sowohl Geldgeschäfte abwickeln als auch Postdienstleistungen in Anspruch nehmen. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Gerüchte sind falsch Post und Postbank in Wedel: Standort in der Bahnhofstraße bleibt Von Inge Jacobshagen | 12.10.2022, 07:30 Uhr

Mitte Oktober gehen in der Poststelle in der Uetersener Fußgängerzone die Lichter aus. Das hat die Gerüchte um eine Schließung in Wedel befeuert. shz.de hat nachgefragt – und kann Entwarnung geben.