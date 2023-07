Das sind die Liegen im Rosarium, auch Doppelliegen sind dabei, die während der Rosenkonzerte gern genutzt werden. Sie sind beim Publikum äußerst beliebt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Rosenkonzerte zur Rosensaison Middle of the Week: Pop und Gospel im Rosarium Uetersen Von Klaus Plath | 10.07.2023, 05:18 Uhr

„Middle of the Week“ so nennt sich ein Pop-Chor aus Elmshorn. Er wird am 16. Juli im Rosarium auftreten, anlässlich der diesjährigen Rosenkonzert-Saison.