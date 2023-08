Schlägerei auf dem Gerberplatz Großeinsatz der Polizei in Uetersen: Mann greift Frau auf offener Straße an Von Klaus Plath | 15.08.2023, 14:52 Uhr Die Polizei war schnell zur Stelle und beendete die Situation. Symbolfoto: IMAGO/mix1 up-down up-down

Am helllichten Tag ist es an der Gerberstraße in Uetersen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Infolgedessen ist ein Mann festgenommen worden. Er soll eine Frau im Beisein eines Kindes angegriffen haben. Die Hintergründe sind zurzeit noch unklar.