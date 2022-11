Die Polizei fahndet nach den Tätern zweier Raubtaten, die sich am Wochenende in Wedel ereignet haben. Foto: Friso Gentsch up-down up-down Polizei ermittelt Mann in Wedel mit Messer bedroht und ausgeraubt Von Kristina Sagowski | 14.11.2022, 12:07 Uhr

Am Sonnabend wurde ein 16-Jähriger auf dem Netto-Parkplatz in Wedel überfallen. In der Nacht darauf versuchten zwei Männer, einen 24-Jährigen im Auweidenweg auszurauben.