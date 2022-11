In zwei Fällen machten die Täter am Wochenende im Kreis Pinneberg bei ihren Einbrüchen Beute. Die Polizei sucht nach ihnen. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa-Bildfunk up-down up-down Heist, Haseldorf, Pinneberg Polizei sucht Zeugen nach drei Einbrüchen im Kreis Pinneberg Von Florian Kleist | 28.11.2022, 17:24 Uhr

In drei Orten im Kreis Pinneberg haben Einbrecher am Sonnabend zugeschlagen: in Heist, Haseldorf und Pinneberg. Und das trotz einer Aktion der Polizei, die wenige Tage vorher begonnen hatte.