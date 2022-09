Mehrere Polizeistreifen stellten die drei Männer auf dem Betriebsgelände und versperrten ihnen den Weg. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Anwohner beobachtete die Tat 150 Kilo Beute: Polizei stellt Altmetalldiebe in Moorrege Von Susi Große | 05.09.2022, 14:34 Uhr

Drei Männer haben sich am Samstag an der Pinneberger Chaussee in Moorrege auf dem Gelände eines Handwerksbetriebs an einem Container zu schaffen gemacht. Sie wollten sich mit 150 Kilogramm Altmetall aus dem Staub machen.