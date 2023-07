Die Tatverdächtigen waren gerade dabei, Kfz-BAtterien in ein Auto mit laufendem Motor zu laden. Symbolfoto: Imago/Marius Bulling up-down up-down Industriestraße Polizei nimmt zwei Männer nach Einbruch in Autohaus in Wedel fest Von Oliver Gabriel | 11.07.2023, 13:40 Uhr

Zwei Männer waren in der Nacht zu Montag gewaltsam auf das Außengelände eines Autohauses an der Wedeler Industriestraße gelangt. Dort konnten Polizeistreifen sie festnehmen, als sie gerade Kfz-Batterien in einen Ford mit laufendem Motor luden.