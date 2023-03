Kurz nach der Tat stieß eine Streife auf einen polizeibekannten Einbrecher, dessen Schuhprofil zu Spuren am Tatort passte. Symbolfoto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Tatort Bahnhofstraße Polizei nimmt 51-Jährigen nach Einbruch in Optiker in Wedel fest Von Oliver Gabriel | 13.03.2023, 14:36 Uhr

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei nach einem Einbruch in ein Optikergeschäft in Wedel: Die Polizei konnte einen polizeibekannten 51-jährigen Mann festnehmen, dessen Schuhprofil zu Spuren am Tatort passte.