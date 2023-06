Die Polizei ermittelt. Aus keinem der beiden Autos wurde etwas gestohlen. Foto: imago/Maximilian Koch up-down up-down Polizei sucht Zeugen Versuchter Auto-Diebstahl: Zwei Pkws in Wedel betroffen Von Kristina Sagowski | 22.06.2023, 15:11 Uhr

Die Täter hatten es auf ältere Pkw in der Hobüschentwiete und in der Bahnhofstraße in Wedel abgesehen. Offensichtlich hatten sie versucht, die Fahrzeuge zu starten.