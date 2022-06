Wer hat sie gesehen? Seit Montag (27. Juni) ist die erst 13-jährige Amy Madleen aus Uetersen verschwunden. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Bevölkerung wird um Unterstützung gebeten

Wie es weiter in der Vermisstenmeldung heißt, soll sich das Kind am Montagabend in der Pinneberger Innenstadt aufgehalten haben und könnte sich aktuell im Hamburger Stadtgebiet oder Bremen befinden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Schülerin. Daher wenden sich die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg nun an die Bevölkerung und bitten um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Amy wirkt älter

Die Gesuchte ist 1,65 Meter groß und wirkt vom äußeren Erscheinungsbild älter als 13 Jahre. Sie ist auffällig stark geschminkt und hat an einem Knöchel eine Tätowierung in Form eines blauen Herzens.

Vermutlich dürfte sie derzeit mit einer roten Adidas-Sweatjacke, einer roten oder schwarzen Adidas-Hose und grauweißen Nike-Turnschuhen bekleidet sein. Wahrscheinlich führt sie eine große schwarze Handtasche mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Kindes nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020, über die Notrufnummer 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.