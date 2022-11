Fahrradkontrolle auf dem Pausenhof der Friedrich-Ebert-Schule in Uetersen. Foto: Klaus Plath up-down up-down In den Grundschulen unterwegs Licht, Bremsen und Klingel okay? Polizei Uetersen kontrolliert Fahrräder Von Klaus Plath | 07.11.2022, 17:46 Uhr

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen. Gerade für Radfahrer ist es lebenswichtig, dass sie gesehen werden. Die Polizei kontrollierte daher am Montag an der Friedrich-Ebert-Schule in Uetersen Räder auf ihre Verkehrssicherheit.