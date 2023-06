Das Rosenstadion in Uetersen. Schmuck sieht es, aus der Vogelperspektive betrachtet, aus. Doch der Blick aus nächster Nähe fördert ein ganz anderes Bild zutage: Die besten Zeiten hat das Stadion hinter sich. Es herrscht Renovierungsbedarf. Foto: Reimer Wulf up-down up-down Für die Sportstättenplanung Begehung bringt Licht ins Dunkel: So sehen Sporthallen und Sportplätze in Uetersen aus Von Klaus Plath | 20.06.2023, 10:00 Uhr

Der Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur der Stadt Uetersen schaut sich am 22. Juni Uetersener Sportstätten an. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, sich den Politikern anzuschließen. Erste Station ist die Sporthalle an der Birkenallee.