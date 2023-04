Der Wahlkampf in Heist läuft ruhig ab. Alles andere als eine Wiederwahl von Neumann als Bürgermeister wäre eine Überraschung. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Kommunalwahl 2023 Politik in Heist: Es kann auch ruhig und sachlich sein Von Bastian Fröhlig | 26.04.2023, 16:30 Uhr

Einigkeit zeichnete die Fraktionen in Heist in der Vergangenheit aus. Auch bei kritischen Themen. So soll es auch nach der Kommunalwahl 2023 bleiben.