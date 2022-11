Die Kernbereiche des Landschaftsschutzgebietes Holmer Sandberge sollen nach Vorstellung der Wedeler Ratsfraktionen unberührt bleiben. In den Randzonen jedoch sollen Freiflächen-Solaranlagen ermöglicht werden. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Ärger um Solarpläne in Holm „Typisch Wedel, dass die gar nicht mit ihren Nachbargemeinden reden“ Von Bastian Fröhlig | 08.11.2022, 16:00 Uhr

Der Vorstoß der Wedeler Ratsfraktionen für Freiflächensolaranlagen in den Holmer Sandbergen sorgt in Holm für Verwunderung und scharfe Kritik an der Rolandstadt.