Dieser Pkw an der Straße Sandstücken in Hetlingen hatte Feuer gefangen. Er brannte im Bereich der Motorhaube aus. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Ermittlung wegen Brandstiftung Feuer in Hetlingen: Nachbar löscht Auto mit Gartenschlauch Von Bastian Fröhlig | 19.07.2022, 16:48 Uhr

Montagabend ging ein Pkw in der Straße Sandstücken in Hetlingen in Flammen auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.