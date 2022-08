Die Kameraden der Feuerwehr bereiten sich auf die Türöffnung vor. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Gegen Mitternacht Piepender Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz in Uetersen aus Von Klaus Plath | 01.08.2022, 15:01 Uhr

Die Feuerwehr eilte am Sonntag um kurz vor Mitternacht an die Rosentwiete. In einer Wohnung piepte ein Rauchmelder.