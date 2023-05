Das Team des ADFC Wedel mit den Tourenleitern Christian Struß (von links), Manfred Nagel, Thomas Lippert, Anke Rannegger und Holger Craemer. Foto: ADFC Wedel up-down up-down Entlang der Elbe Von gemütlich bis sportlich: ADFC Wedel bietet drei Radtouren in einer Woche an Von Inge Jacobshagen | 27.05.2023, 04:00 Uhr

Wohin an Pfingsten? Einfach mal aufs Rad. Der ADFC Wedel bietet drei Touren in unterschiedlicher Länge und mit unterschiedlichem Anspruch an.