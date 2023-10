Christus-Kirche Schulau Peter Orloff kommt mit Schwarzmeer-Kosaken nach Wedel Von Kristina Sagowski | 02.10.2023, 13:52 Uhr Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor treten im Rahmen ihrer Tournee in der Schulauer Christuskirche auf. Foto: Klaus Manns up-down up-down

Unter der Führung von Peter Orloff treten am 20. Oktober ukrainische und russische Sänger Seite an Seite in Wedel auf. Damit möchte der Chor ein Zeichen setzen.