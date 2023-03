Zurzeit sieht es so aus, am Gerberplatz in Uetersen. Der Eingangsbereich des ehemaligen Edeka-Markts Ermeling, der bald Edeka Jensen heißen wird, wird komplett neu gestaltet, die Fassade vorgezogen – zugunsten der Terrasse für den neuen Bäcker bei Edeka.

Foto: Klaus Plath