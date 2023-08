Fluchtorte müssen erreichbar sein Parkplatz in Heidgraben wird gesperrt: Sicherheit von Grundschülern geht vor Von Klaus Plath | 07.08.2023, 15:00 Uhr Noch ist er zugänglich, der kleine Parkplatz an der Uetersener Straße von Heidgraben. Doch nicht mehr lange. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Der kleine Parkplatz an der Uetersener Straße in Heidgraben wird demnächst abgesperrt. Dann können auch keine Autos mehr auf dem Seitenstreifen, direkt vor der Bücherei also, abgestellt werden.