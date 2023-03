Diese Bushaltestelle wurde von Zigarettenkippen befreit. Foto: Klaus Plath up-down up-down Umweltschutz am Ossenpadd Schnee verhindert Frühjahrsputz in Uetersen: Doch eine Bushaltestelle ist nun frei von Kippen Von Klaus Plath | 13.03.2023, 16:00 Uhr

Am Sonnabend wurde eine Bushaltestelle am Ossenpadd in Uetersen von Zigarettenkippen befreit. Jetzt prangt ein deutlicher Warnhinweis am Haltestellen-Mülleimer.