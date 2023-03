Diese etwa 50 Jahre alten Platanen, längst nicht ausgewachsen, stehen zur Diskussion beim Thema Vollausbau des Ossenpadd. Sollen sie gefällt werden oder erhalten bleiben? Es gibt wohl keine Lösung, die allen Bedürfnissen gerecht wird. Foto: Klaus Plath up-down up-down Bürger sollen mitreden Ossenpadd in Uetersen: Kein Ausbau ohne Einbindung der Anlieger – das ist der Plan Von Klaus Plath | 11.03.2023, 06:00 Uhr

Was tun, wenn die Quadratur des Kreises nicht gelingen will? Den Bürger einbeziehen. So soll es jetzt auch in Uetersen in Sachen Ausbau des Ossenpadd gemacht werden. Alle Politiker waren sich dahingehend einig.