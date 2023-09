Kapazität getestet Feuerwehr Uetersen rückt zur Großübung aus: Ziel ist die Oemeta am Ossenpadd Von Klaus Plath | 26.09.2023, 16:26 Uhr „Wasser marsch“ aus allen Rohren. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Feuerwehrgroßübung auf dem Firmengelände der Oemeta in Uetersen. Die Wehr wollte sich zum einen Ortskenntnisse verschaffen, zum anderen wollte sie zeigen, dass sie in der Lage ist, Hab und Gut sowie die Anwohner in nächster Nähe zu schützen.