Nach dem Ölunfall in Uetersens Hafen: Entsorger tauscht mit der Feuerwehr und saugt teerige Masse ein Von Klaus Plath | 30.07.2023, 10:02 Uhr

Eine Firma hat sich abschließend um den am Sonnabend in Uetersen festgestellten Umweltschaden gekümmert. Nach dem Abrücken der Feuerwehr wurde von dieser die entdeckte schmierige Masse von der Wasseroberfläche eines Entwässerungsgrabens in Höhe des Stichhafens/Pinnau aufgesaugt.