Glasfaserkabel sind in der Übertragungsgeschwindigkeit dem alten Kupferkabel deutlich überlegen. In Tornesch ist jetzt ein Konkurrenzkampf auf diesem Wachstumsmarkt entbrannt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Konkurrenz Nach wilhelm.tel und Telekom: Nun bietet auch 1&1 Glasfaseranschlüsse in Tornesch an Von Thomas Pöhlsen | 16.06.2023, 14:00 Uhr

Da sind es in Tornesch schon drei. Nach Telekom und wilhelm.tel bietet jetzt auch mit 1&1 die Nummer zwei auf dem deutschen Telekommunkationsmarkt Glasfaseranschlüsse in der Stadt an.