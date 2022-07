Das Pharmazie-Unternehmen Nordmark in Uetersen hat eine Image-Kampagne gestartet, die alle Unternehmensteile einbezieht. So weisen jetzt auch am Zaun zum Firmengelände großflächige Plakate mit Bildsprache auf die Kompetenzen der Nordmark hin.

FOTO: Klaus Plath