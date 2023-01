Die Chorknaben Uetersen hatten zum Neujahrsempfang in die Uetersener Christuskirche eingeladen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Neujahrsempfang der Chorknaben Live und in Farbe: 150 Gäste lauschen den zarten Klängen des Chores Von Klaus Plath | 21.01.2023, 14:17 Uhr

Neujahrsempfang der Chorknaben Uetersen in der Uetersener Christuskirche. Nach zweijähriger coronabedingter Pause mit virtuellen Neujahrsempfängen präsentierte sich der Chor seinen Gästen am Sonnabend live und in Farbe.