Heidgrabens Schulleiterin Yella Schulz ist mit dem Reinigungsdienst unzufrieden. Sie plädierte dafür, die Reinigung der Schule wieder in Eigenregie durchzuführen, also eine Kraft einzustellen. Das müsste der Schulträger, also die Gemeinde Heidgraben, tun.

