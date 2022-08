Dennis Klügel (von links), Angela Czygan, beide Brücke Elmshorn, Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei, Sabine Öhlmann, Dagmar Seiler (ehrenamtliche Betreuerinnen) und Miriam Mahmood von der Stadt Uetersen haben am Tisch des Kreativraums Platz genommen. Dort stehen den Kindern beim Kids Club jede Menge Spielemöglichkeiten zur Verfügung. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Betreuung für Geflüchtete Neues Angebot: Das steckt hinter dem Kids Club Uetersen Von Klaus Plath | 04.08.2022, 17:00 Uhr

Es gibt ein neues Angebot in Uetersen – den Kids Club. Er wendet sich vor allem an Ukrainerinnen, die mit ihren Kindern geflüchtet und jetzt in Uetersen angekommen sind. Aber auch alle anderen Kinder können kommen.