Yusuw Miakil (von links) und Ercan Cicekli wollen zum 1. Juni dieses Jahres das Restaurant im Kloster wiederbeleben. Foto: Klaus Plath Gastronomie im Klosterbezirk Restauranteröffung im Kloster: Neustart im ältesten Haus Uetersens Von Klaus Plath | 02.05.2023, 15:09 Uhr

Am 1. Juni soll ein neues Restaurant in Uetersen eröffnet werden. Yusuw Miakil hat dafür das älteste Haus in Uetersen ausgesucht. Es befindet sich im Klosterbezirk. Früher residierte hier die Priörin.