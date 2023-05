Drei Feuerwehrleute aus Neuendeich beim Löschen des Garagenbrands. Foto: Klaus Plath up-down up-down Dichter schwarzer Rauch Neuendeich: Doppelgarage brennt lichterloh – Rauchsäule kilometerweit zu sehen Von Klaus Plath | 26.05.2023, 13:15 Uhr

Ein Garagenbrand in Neuendeich im Kreis Pinneberg hat am Freitagvormittag zwei Feuerwehren beschäftigt. Brenzlig: In der Garage befanden sich unter anderem Benzinkanister.