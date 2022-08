Am Tag des Umzugs der Heidgrabener Feuerwehr tauchte am Himmel plötzlich ein Regenbogen auf. Ein schönes Symbol, passend zum Ereignis. Foto: Klaus Plath up-down up-down Einweihungsfeier im September Größer und schöner: Heidgrabens Feuerwehr bezieht neues Gerätehaus Von Klaus Plath | 30.08.2022, 16:08 Uhr

Eine neue Ära hat begonnen in Heidgraben. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde hat ihre Wache gewechselt, ist in den Neubau gezogen – inoffiziell. Die eigentliche Party folgt am 17. September mit großem Tamtam.