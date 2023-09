Farbstiftzeichnungen von Hans-Werner Seyboth im Reepschlägerhaus

Der unverwechselbare Strich, der seine Werke auszeichnet, hat ihn zu einem beliebten Gast auf Ausstellungen und gefragtem Lehrer seiner speziellen Technik gemacht: Die Rede ist von Hans-Werner Seyboth. Seine Farbstiftzeichnungen sind ab Donnerstag, 7. September, bis Sonntag, 22. Oktober, im Reepschlägerhaus, Schauenburgerstraße 4, in Wedel, ausgestellt.

Nach 2016 ist es bereits die zweite Ausstellung von Hans-Werner Seyboth im Reepschlägerhaus. Im Oktober blickt er außerdem auf zehn Jahre zurück, die er im eigenen Atelier auf dem Hof Hörnerkamp in Henstedt-Ulzburg als Farbstiftzeichner verbrachte – im Anschluss an seinen beruflichen Ruhestand. Die Technik mit diesem „Instrument“ entwickelte er im Laufe der Zeit fast bis zur Perfektion – ob bei Landschaften, Stillleben oder Strukturen. Diese Technik wendet er auf farbigem Passepartout-Karton an. Dabei hängt die Farbe des Kartons vom Motiv ab. Wenn das Motiv gewählt ist, werden die Farben der Stifte ausgesucht und auf dem Karton ausprobiert. Zum Einsatz kommen dann nur die ausgewählten Stifte.

Die Zeichnungen von Hans-Werner Seyboth können während der Öffnungszeiten der Gastronomie im Reepschlägerhaus betrachtet und erworben werden: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr. (kri)

ADFC codiert am 2. September Fahrräder am Radsportgeschäft Langbehn

Der ADFC Wedel codiert am Sonnabend, 2. September, wieder Fahrräder. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besitzer ihre Räder am Radsportgeschäft Langbehn, Rolandstraße 1, mit der bewährten Klebecodierung versehen lassen. Dazu wird eine Codenummer am Fahrrad aufgeklebt, mit der der Besitzer identifiziert werden kann. „Die Information steckt in der Codenummer. Es erfolgen keine Datenbankeinträge“, stellt der ADFC klar. Die Aufkleber seien kaum zu entfernen und gut sichtbar, sodass codierte Fahrräder als solche gut zu erkennen seien. Vorteil: Die Klebecodierung ist auch für die Rahmen von Carbon- und Alurädern geeignet. Interessierte müssen einen Kaufvertrag des Rades und Personalausweis vorzeigen. Die Kosten betragen 8 Euro, ADFC-Mitglieder zahlen 5 Euro. (og)

Patientenseminar zur Unfallchirurgie am Asklepios Westklinikum

„Oma hat ′ne Schenkelhalsfraktur! Wann kann ich wieder mit ihr spielen?“: So lautet der Titel des nächsten Patientenseminars in der Reihe „Rissener Dialog“ am Dienstag, 12. September, im Asklepios Westklinikum in Hamburg-Rissen. Ab 18.30 Uhr wird Roman Stelmach, Oberarzt Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, Patienten und Interessierte zu Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten in seinem Fachgebiet informieren. Veranstaltungsort ist das Seminarzentrum im Haus 5 des Klinikums, Suurheid 20. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Alina Lockenvitz unter Telefon (040) 81914669 oder per E-Mail an a.lockenvitz@asklepios.com entgegen. (og)