Neubau oder Erweiterung der Johannes-Schwennesen-Schule? Dies ist nur eines der wichtigen Fragen in der Tornescher Schulpolitik. Dazu organisiert die Elterninitiative eine Podiumsdiskussion. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Debatte um Grundschule Neubau der Schwennesen-Schule: Tornescher Eltern befürchten Einknicken der neuen politischen Mehrheit Von Thomas Pöhlsen | 20.06.2023, 12:00 Uhr

Die Tornescher Elterninitiative will Klarheit. Welche Lösungsansätze haben die Fraktionen der neuen Ratsversammlung für die prekäre Schulsituation in der Stadt? Dazu organisiert die Initiative am 27. Juni eine Podiumsdiskussion.