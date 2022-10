Autoreifen, Kanister und sogar Tische wurden am Elbstrand eingesammelt. Foto: NAJU Hamburg /A. Keil up-down up-down Coastal Cleanup Day Naturschutzjugend sammelt fast eine Tonne Müll an der Elbe Von Bastian Fröhlig | 18.10.2022, 17:30 Uhr

Teilnehmer des siebten Coastal Cleanup Camps am Elbufer in Hamburg-Wittenbergen haben am Elbstrand und den Elbinseln Pagensand und Neßsand aufgeräumt. Da ist einiges zusammengekommen.