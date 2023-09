Mit einer Nachtabschaltung der Straßenlaternen an Werktagen in der Zeit von 1 bis 3.45 Uhr im gesamten Stadtgebiet außer in sensiblen Bereichen wie dem Bahnhofsumfeld, Unterführungen und den großen Kreuzungen will Tornesch Energie sparen. Das bereits 2022 beschlossene Vorhaben wird bis zum Jahresende 2023 technisch umgesetzt. Laternen, die abgeschaltet werden, erhalten einen rot-weißen, in der Dunkelheit reflektierenden Laternenring.

Abschaltung nicht in Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

Seit dem Frühjahr erfolgen erste Abschaltungen an den Werktagen für 2,75 Stunden in der Nachtzeit von 1 bis 3.45 Uhr. In den Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bleibt das Licht an.

Da die Straßenlaternen der Stadt über etwa 25 Schaltschränke mit Strom versorgt werden, erfolgt sukzessive die Ausstattung dieser Schaltschränke mit funkgesteuerten Zeitschaltuhren. Erste Laternen wurden zudem bereits mit dem rot-weißen Laternenring versehen. Bei diesem Ring handelt es sich um ein Verkehrszeichen, das innerhalb geschlossener Ortschaften Laternen markiert, die nicht die ganze Nacht eingeschaltet sind. Das bedeutet für Autofahrer, dass sie ihr Fahrzeug nach dem Abstellen auf der Fahrbahn durch Einschalten des Parklichts für andere Verkehrsteilnehmer kenntlich machen müssen.

Mit der Nachtabschaltung, die im Business-Park Tornesch-Oha aber separat erfolgt, verringert Tornesch nicht nur seine Stromkosten. Die Abschaltung hat auch einen positiven Effekt auf die Umwelt, da der CO₂-Ausstoß und auch die Lichtverschmutzung reduziert werden können.