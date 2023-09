Supermarkt Nach monatelanger Umbauphase: Aldi am Uetersener Gerberplatz öffnet wieder Von Klaus Plath | 28.09.2023, 13:25 Uhr Mit der Wiedereröffnung der Aldifiliale am Gerberplatz ist ein großer Teil des „Einkaufszentrums Ost“ in Uetersen fertiggestellt. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Nun ist es nach mehr als vier Monaten so weit: Am 30. September öffnet der Aldi am Uetersener Gerberplatz um 7 Uhr seine Türen.