Die Feuerwehr versucht zunächst, das Wasser mithilfe einer Schlauchkonstruktion zu stoppen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Graben massiv verstopft Nach Starkregen und Gewitter: Feuerwehr Uetersen legt Keller trocken Von Klaus Plath | 25.07.2023, 16:00 Uhr

Ein übergelaufener Straßengraben hat am Dienstag (26. Juli) zu einem Feuerwehreinsatz in Uetersen geführt. Betroffen war ein Grundstück am Tornescher Weg. Dort ist es schon in der Vergangenheit immer wieder zu Verstopfungen gekommen.