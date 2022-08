Das „Schloss Düneck“ genannte Herrenhaus an der Klinkerstraße. Als diese Aufnahme entstanden ist, waren die Sanierungsarbeiten noch in vollem Gange. FOTO: Susi Große up-down up-down Nach der Sanierung Schloss Düneck in Moorrege öffnet seine Pforten zum Picknick Von Susi Große | 17.08.2022, 18:00 Uhr

In den vergangenen Monaten haben die neuen Eigentümer das als Schloss Düneck bekannte Herrenhaus in Moorrege umfangreich restauriert. Für ein Sommerpicknick am 28. August wird der Schlosspark nun erstmals geöffnet.