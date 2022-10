Kinder, die zu Fremden ins Auto steigen – ein Horrorszenario für Eltern. Symbolfoto: Ralf Hirschberger up-down up-down Nachrichten auf Facebook Nach Mitschnacker-Gerüchten in Tornesch: Diese Tipps gibt die Polizei Von Susi Große | 31.10.2022, 09:00 Uhr

In Tornesch kursieren in Facebook- und WhatsApp-Gruppen derzeit Mitteilungen, dass ein Kind im Umfeld einer Schule im Stadtgebiet von einem Unbekannten angesprochen worden sein soll. Was die Polizei zu dem Thema rät.