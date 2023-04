Lars Breuer (links), Besitzer der Pony-Waldschänke, ist froh, mit Milan Lukač schnell einen neuen Pächter gefunden zu haben. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Restaurant Nach Insolvenz: Milan Lukač übernimmt Pony-Waldschänke in Hamburg-Rissen Von Bastian Fröhlig | 05.04.2023, 18:01 Uhr

In der Pony-Waldschänke in Hamburg-Rissen kehrt keine Ruhe ein. Die Betreiber meldeten im Januar Insolvenz an. Nun übernimmt Gastronom Milan Lukač das beliebte Ausflugslokal.