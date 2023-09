Zwei Straftaten in einer Nacht Nach illegal gefälltem Baum in Uetersen: Ein weiterer wird angehackt – die Polizei ermittelt Von Klaus Plath | 12.09.2023, 14:29 Uhr Schwer beschädigt. Der Stamm dieser jungen Linde an der Heinrich-Schröder-Straße in Uetersen wurde angehackt. Foto: Klaus Plath up-down up-down

So etwas gab es noch nicht in der Rosenstadt. Unbekannte haben in Uetersen am frühen Freitagmorgen einen am Straßenrand wurzelnden geschützten Walnussbaum gefällt und, so stellte sich jetzt heraus, eine junge Linde schwer beschädigt.