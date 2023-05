Der Ratssaal in Tornesch war gut gefüllt zur Wahlparty am Abend des 14. Mai. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Kommunalwahl 2023: Analyse Nach der Erdrutschwahl in Tornesch: „Lösungen müssen auf den Tisch“ Von Thomas Pöhlsen | 15.05.2023, 17:30 Uhr

Mit dem starken Ergebnis für die neuen Bürger für Tornesch (BfT) ist die Frage verbunden, was sich in der von einigen Bürgern als wenig entscheidungsfreudig wahrgenommene Stadtpolitik in Tornesch ändern kann.