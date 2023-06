Glückliche Katzenmutti: Manja Mohr aus Groß Nordende mit ihrem Leo. 30 Stunden war er verschwunden. Und in seinem Revier hatte es gebrannt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Reetdachhaus abgebrannt Nach dem Großfeuer in Uetersen: Kater Leo bleibt lange verschwunden Von Klaus Plath | 28.06.2023, 06:00 Uhr

Leo ist weg. Der dreijährige Kater, der sein Zuhause an der Dorfstraße in Groß Nordende hat, will nicht kommen. Verschwunden ist das Tier kurze Zeit vor dem Großfeuer in Uetersen. Und das betroffene Grundstück ist Teil seines Reviers. Katzen-Mutter Manja Mohr ist in großer Sorge.