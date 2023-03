Der Königreichssaal der Zeugen Jehovas am Pastorendamm in Tornesch: Dort trifft sich die Versammlung Uetersen regelmäßig. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Acht Tote in Hamburg Nach Amoktat: Große Trauer bei Jehovas Zeugen im Kreis Pinneberg Von Christian Uthoff | 12.03.2023, 18:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Acht Menschen sind am Donnerstag bei einer Amoktat in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg gestorben. Sie sei fassungslos und traurig, sagt eine Vertreterin der Religionsgemeinschaft aus dem Kreis Pinneberg über die Tat.