Wedel hat seit Donnerstag (31. August) eine Kindertagesstätte weniger. Am Ende gab es zwar keine offenen Fragen, dafür viel Betroffenheit. Nach 53 Jahren ist die Kita „Kleine Strolche“ auf dem Gelände des ehemaligen Wedeler Krankenhauses Geschichte. Als die Regio Kliniken als Träger die Liegenschaft veräußerten, hatte das Unternehmen einen Weiterbetrieb in den Verträgen festgeschrieben und ging davon aus, dass dies auch der Wille der Stadt Wedel sei. Dass die Kita schließen muss, bedauert Geschäftsführerin Regina Hein sehr:

„Ich bin immer noch tief betroffen, dass es nicht möglich war, die vorhandenen Hindernisse für einen Weiterbetrieb trotz vereinten Kräften aus dem Weg zu räumen.“ Regina Hein Geschäftsführerin Regio Kliniken

Die Situation zu akzeptieren, sei für sie persönlich als Geschäftsführung auch eine echte Herausforderung, da die Regio Kliniken bisher aus vielen vertrackten Situationen stets gute Wege gefunden hätte. Hein: „In diesem Fall gab es jedoch eine schlicht unbezwingbare Mauer.”

Die Frage nach dem Warum stand lange unbeantwortet im Raum. Erst kurz vor Schluss lieferte die Stadt den Eltern Antworten. Möglichkeiten zum Erhalt der Kita hätte es gegeben. Petra Kärgel (Grüne) habe mehrfach mit dem Innenministerium telefoniert: Eine Duldung der Kita unter den derzeitigen baurechtlichen Bedingungen sei juristisch vertretbar gewesen, womit man ein Zeitfenster für Lösungen hätte schaffen können. Doch laut Stadtsprecher Sven Kamin habe die Stadt Wedel eine andere Auskunft vom Ministerium erhalten.

„Zu der vom Ministerium getroffenen alternativen Einschätzung liegen der Stadt Wedel bis dato keine belastbaren Unterlagen vor.“ Sven Kamin Sprecher Stadt Wedel

Nachdem der neue Investor, die Captiva, verkündete, dass keine krankenhausähnliche Nutzung des Areals in Sicht ist, sah sich die Stadt gezwungen, schnell zu handeln, auch „um die Kinder in anderen Kitas unterbringen und somit eine kontinuierliche Betreuung ab August/September sicherstellen zu können“, so Kamin.

Ein Waldkindergarten war auf Basis des aktuellen Flächennutzungsplanes nicht möglich. Foto: Kristina Sagowski Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch ein Waldkindergarten war laut Kamin keine Option, da im geschützten Außenbereich ein isolierter Kita-Standort planungsrechtlich nicht realisierbar sei. „Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz allein für sich betrachtet erfüllt nicht die erforderlichen Voraussetzungen für eine Baugenehmigung im Außenbereich.”

Kita-Team betreut Kinder bis zum letzten Tag liebevoll

Nach der langen Phase der Unsicherheit und der Diskussionen habe laut Regina Hein die nun herrschende Klarheit aber allen Beteiligten gutgetan, nach vorne zu blicken. Ein großes Lob geht dabei an die Kita-Mitarbeiter: „Das Team hat sich in den letzten Wochen darauf konzentriert, bis zum letzten Tag eine gute und liebevolle Betreuung der Kinder sicherzustellen. Ich bewundere die klare Haltung des Teams und wie sie stets konsequent das Wohl der Kinder immer an die erste Stelle gestellt haben.“