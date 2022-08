Je mehr Helfer mit anpacken, desto schneller ist der Arbeitseinsatz an der Nabu Vogelstation in Wedel beendet. Foto: Nabu Wedel up-down up-down Natureinsatz in Wedel Nabu Vogelstation sucht freiwillige Helfer Von Bastian Fröhlig | 29.08.2022, 17:23 Uhr

Der Naturschutzbund (Nabu) will möglichst Brutplätze und Rückzugsräume an der Nabu Vogelstation in Wedel erhalten und setzt auf freiwillige Helfer.